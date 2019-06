TAHAD ROHKEM SEKSI KUI SU PARTNER?  Neli soovitust, kuidas himuga paremini toime tulla 

Miks üht köidab seks vähem kui teist? Põhjusi on palju. Aga pole mingit kindlat arvu, mitu korda nädalas on õige seksida. Seksiisu võib tappa rutiin, aga ka väsimus ja uued ravimid.

See, kes tahab rohkem seksi, võib tunda, et partner ei armasta teda, ja lausa solvuda. See, kes soovib vähem seksi, võib muretseda, kuidas ta saaks paremini vastata partneri ootustele, et teda mitte pahandada.