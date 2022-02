Keha TAHAD ROHKEM SEKSI KUI SU PARTNER? Neli soovitust, kuidas selle pärast mitte riidu minna Ohtuleht.ee , täna 15:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Sageli takistab seksimist väsimus. Foto: Vida Press

Mõni hellitab lootust, et partner tahab seksi just sama palju ja samal ajal kui temagi, aga harva käivad soovid samas taktis. Halvemal juhul võib see põhjustada suuri probleeme.