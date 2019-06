ÄRA JÄTA TÄHELEPANUTA! Sõeluuringule hakatakse nüüd kutsuma e-kutsega 

Tervise Arengu Instituut soovitab inimestel kontrollida, kas portaalis eesti.ee on e-post suunatud oma iga päev kasutuses olevale meiliaadressile. Lisaks sõeluuringukutsetele on siis võimalik saada teateid ka teistest asutustest, näiteks infot juhiloa tervisetõendi aegumise kohta, valijakaart jms.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervete, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste ning meeste uurimiseks. See on tõhus viis avastada vähieelseid seisundeid või varases staadiumis vähki enne, kui haigus on hakanud organismis levima ja tekitama kaebusi. Sõeluuring aitab avastada võimalikud rakumuutused õigeaegselt, mil need on ravitavad.