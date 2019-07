UNUSTA RANGE DIEET! Võta alla nende 18 igapäevase harjumuse ja nipi abil! 

Naised, kes teevad joogat, kaaluvad pigem vähem kui teised. Miks? Arvatakse, et need, kes harrastavad joogat, söövad samuti teisiti – nad on sellele keskendunud, n-ö kohal. Kui sööd teadlikult, siis märkad näiteks paremini, et restoranipraad on liiga suur ning sööd sellest vaid niipalju, et kõht on täis. Jooga aitab saavutada rahu ja eneseteadlikkust ning see aitab ka ülesöömise vastu.