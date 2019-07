KAS TEADSID? Mis haigust põeb Annabel ja miks on raviga nii kiire? 

Mida varem haigus avaldub, seda kiiremini see surmaga lõppeb, SMA tüüp I korral on elulemuse mediaan seitse kuud (s.t. pooled haigetest elavad vähem ja pooled haigetest elavad kauem kui 7 kuud), 18 kuu vanuses on elus vaid alla 5% lastest. See on põhjus, miks ka Annabeli juhul on korduvalt öeldud, et aeg on kriitilise tähtsusega.