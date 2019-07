PSÜHHIAATER SOOVITAB: 4 lauset, mida armastavad vanemad peaksid kindlasti lapsele ütlema 

Psühhiaater arvab, et imetlemine ei riku last ära, pigem vastupidi – see mõjub hästi. Ka väike inimene on füüsiline olend ja sellele tuleb heatahtlikku tähelepanu pöörata.

See on täielik jama, arvab psühiaater. Hinge kodu on keha. Tervele enesetundele loob aluse, kui laps tunnetab, et ta on vanemate jaoks lummav. Imetlemine on eriti tähtis ka seetõttu, et meie aja inimeste üks suurimaid probleeme on rahulolematus oma kehaga.

Kui laps on pannud vanaema sünnipäevaks selga uue peokleidi ja särab uhkusest, peaksid ka vanemad ütlema, kui ilus ta on. Mitte ühtki inimest ei kahjusta, kui talle öeldakse, et ta on ilus.

Aga muidugi tuleb tajuda olukorda. 10aastast poissi ei kutsuta nunnuks, kui ukse peal seisab kolm tema sõpra. Sõnadest olulisem on muidugi pilk. Laps peab juba pilgust tajuma, et vanemad on õnnelikud just tema üle.

Pexels

3. „Tule kaissu!"