HÄIRIVALT PALJU ASJU? Nende karmide küsimuste abil vabaned liigsest kolast 

Kas seda on topelt? Ahjust saab korraga kaks kätt toitu võtta. Vali oma lemmikud pajakindad. Topelt asjadega tegeledes võib abiks olla asjadele ja toidule arvulise või ruumilise piirangu seadmine.

Kas see ohustab minu pere tervist? Näiteks on tõestatud, et teflon (mittekleepuv), alumiinium ja plastik on tervisele ohtlikud. Neist tuleks vabaneda. See küsimus teeb eriti lihtsaks sarnaste asjade seast toksiliste esemete väljasorteerimise. Nende igapäevasest kasutusest kaotamine rahustab su meelt ning hoiab sinu pere terve ja rõõmsana.

Foto: Pexels

Kas ma hoian seda süütunde pärast? Kui kardad külakostist keelduda, pea meeles, et külaliste eesmärk pole sind koormata või süütunnet tekitada. Nad tahavad lihtsalt viisaka žesti teha. Võib rahulikult loobuda millestki, mida sa ei kavatsenud kunagi osta ja mida sa tegelikult ei taha. Kui külalised küsivad oma kingituse asukoha kohta, on täiesti aktsepteeritav väljendada tänulikkust ning seejärel selgitada, et lihtsustad oma elu. Ole enda lossi kuningas või kuninganna.

Kas ma hoian seda, sest „kõigil on“? Kas see on liiga spetsiifilise funktsiooniga? Kas see säästab tõepoolest aega nagu lubatud? Hoiame alles ja võib-olla isegi kasutame paljusid köögividinaid lihtsalt veenva turunduse pärast. Hinda munalõikurite, greibinugade, salatispinnerite või tainarulli tegelikku vajalikkust. Kas mõne teise esemega saaks sama saavutada? Köögirätikut saab kasutada salatispinnerina, pudelit tainarullina. Sageli piisab sõrmedest.

Foto: Pexels

Kas see on väärt kallist aega, mida selle korrashoiule kulutan? Peaksid läbi vaatama kõik esemed köögis, isegi väikesed, isegi seinale riputatud või kappidel hoitavad. Mõtle dekoratiivesemetele, mis on aastatega kogunenud: neil pole eesmärki, kuid need loovad visuaalset kola ning nõuavad tolmu pühkimist. Kas need on seda väärt? Köögikombain on samuti hoolt nõudev ese. Aja jooksul, mil selle kapist välja võtad, osade kallal nokitsed ja neid puhastad, oleksid võinud käsitsi kaks korda rohkem sibulaid hakkida. Kas see on väärt alles hoidmist?