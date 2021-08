Meeled LIIGNE KOLA VÕTAB VIIMASE ENERGIA! Vaata, kuidas kergemini loobuda häirivatest asjadest Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 11:00 Jaga: M

GALERII

Kui köögis on vähem asju, tekitab hea enesetunde. Foto: Vida Press

Kööki peetakse kodu südameks, kuid sageli on see meie kodudes peamine prügi ja kola allikas, mis koormab vaimselt ja on ka ebatervislik.