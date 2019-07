PÄÄSTA END SUVISTEST NUHTLUSTEST! Need 10 asja tuleks kindlasti reisiapteeki pakkida  

Festivalide hooaeg võtab hoogu. Et väikesed traumad, päikesepõletus ja teised suvised nuhtlused võimalikult vähe festivalirütmi häiriks, tasub üle vaadata ja veenduda, kas reisiapteegis on vajalik olemas. Südameapteegi proviisor Anneli Joa jagab nõu nii suurtele kui väikestele festivaliväisajatele.

Festivalide ajaks tuleks kotti pista päikesekreem. Õiget kreemi valides lähtu päikesekaitsefaktorist (SPF) ja arvesta, et 1 SPF annab umbes 20-minutilise kaitse, ilma et saaksid põletuse. Päikesekreem võiks olla vähemalt SPF 15 ja lastel SPF 30. Tugevamat päikesefaktorit võiks kasutada näol, kus nahk on õrnem.