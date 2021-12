VEEL HULLEM KUI SUITSETAMINE: paljusid vähke põhjustab pigem see üsna tavaline asi

Suitsetamine on siiani kõige olulisem vähki põhjustav tegur, mida saab vältida. Ülekaal on teine, väidavad uurijad. Kui suitsetamine on langustrendis, siis ülekaal tõusutrendis ja see teeb teadlased väga murelikuks. Suurbritannias on iga kolmas täiskasvanu ülekaaluline.