PEREARST SOOVITAB SÕLTUVUSEST VABANEDA: nende nippidega on suitsetamisest loobumine lihtsam, kui arvad 

„Suitsetamine on kahjulik suitsetajale, teda ümbritsevatele, aga ka riigile. Haigekassa kulutab aastas kümneid miljoneid suitsetamisest tingitud raskete haiguste raviks. Selle rahaga võiks vabalt teha midagi muud, näiteks parandada ravi kättesaadavust ja kvaliteeti,“ ütles Merilind.

Ta lisas, et elustiilihaigused, mis on tingitud suitsetamisest, alkoholi liigtarbimisest, ebatervislikust toitumisest ja vähesest liikumisest ning stressist, on ennetatavad.