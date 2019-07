APPI, PUUK HAMMUSTAS! 7 kõige sagedasemat küsimust puukide ja haiguste kohta 

Puugihammustuste vältimiseks on hea kanda pika varrukaga riideid, soovitatavalt heledaid, et puuki märgata juba enne, kui ta jõuab hammustada. Püksisääred tuleb toppida sokkide sisse. Mõningast kaitset annavad ka sääsetõrjevahendid. Puugiohtlikust piirkonnast tagasi tulles tuleb kogu keha hoolega üle vaadata. Peab arvestama, et puuke leidub peale metsa ka niitudel ning isegi linnaparkides.