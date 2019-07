TAVALINE PUUGIAASTA: tänavu on haigestunud puukborrelioosi juba 456 inimest 

„Puukborrelioosi haigestumine ei ole võrreldes möödunud aasta sama ajaga märgatavalt muutunud, kuid puukentsefaliiti haigestumine on vähenenud,“ ütles Jevgenia Epštein, Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist. 2018. aasta esimesel poolaastal registreeriti 472 borrelioosi ja 19 entsefaliidi juhtu.

Kas puuke on tänavu rohkem? „Puukide arvukuse kohta meil andmeid ei ole, kuid kaudselt, haigestumiste järgi hinnates midagi erakorralist ei ole,“ arvas Epstein.

Puukborrelioosi vastu ei saa end vaktsiiniga kaitsta, küll aga saab vaktsineerida puukentsefaliidi vastu. Tänavu kevadel sai esimest korda seda teha ka apteekides, kuid praegu pole veel teada, mitu inimest on sel aastal end puukentsefaliidi vastu vaktsineerinud. „Esimese poolaasta immuniseerimise koondandmeid veel ei ole, hetkel on need kokkupanemisel," märkis Epštein.