VÄHIRAVIFOND HOIATAB PETTUSTE EEST: kui keegi küsib Facebookis annetusi, siis püüdke aru saada, milleks on raha tarvis 

19.juunil postitati Facebooki üleskutse, kus paluti abi 25-aastase naise (Maarja T.) vähiravi toetuseks. Lakoonilises postituses, mis on tänaseks Facebookist kustutatud, väideti et Maarja on võidelnud vähiga kolm aastat (diagnoos: emakaarteri vähk, kõhuarteri vähk) ning vajab 800 eurot “keemiaravi eelravi” tarvis, mida tal töövõimetuspensionärina pole kusagilt endal võtta. Lisati, et ilma selle ravita olla noorel naisel elulootust kõigest pooleks aastaks. Postituse all oli Maarja isiklik pangakonto number.

Emotsionaalne üleskutse levis ja jõudis ka meieni. Inimesed küsisid, kas vähiravifond saaks toetada – selliste juhtumite tarvis me ju olemegi loodud.

Kirjutasime oma Facebooki lehel samal õhtul, et kui tegu on tõenduspõhise (mitte alternatiivse) ja näidustatud (mitte eksperimentaalse) raviga, siis saame loomulikult aidata.

Kõigepealt avaldas Maarja sõbranna heameelt, et Maarja abipalvet märgati ning ütles, et nad ei tulnud ise selle pealegi, et vähiravifond võiks ka nn tavainimesi aidata (kuigi fond ei ole kunagi vahet teinud tava- ja mingit muud laadi inimestel - aitame kõiki).

Seejärel kirjutas Maarja, et kogub paberid kokku ja pöördub fondi poole. Järgmisena juhtis üks onkoloog meie tähelepanu, et emakaarteri vähki ja kõhuarteri vähki ei ole olemas. Samuti ei eksisteeri mingit “eelravi”. Isegi kui mingit ravi selliselt nimetada, ei ole see patsiendile tasuline.

Nüüd teatas Maarja fondile, et sai vajaliku raha oma pereliikmete abil kokku ja fondi abi ei vaja.

Pikapeale hakkasid inimesed postituse all oma kahtlusi avaldama, varsti kõlas kommentaarides ka sõna “pettus”. Info Maarja tervise ja abivajaduste kohta muutus äärmiselt segaseks ja vasturääkivaks. Diskussioon kulmineerus eile milleski, mida Maarja nimetas räigeks laimuks tema aadressil. Hing sai kõigil täis. Räägiti politsei sekkumisest.

Algne abipalve võeti Maarja sõbranna poolt Facebookist maha. Ka meie eemaldasime kirgi kütva postituse oma lehelt, aga ainult selleks, et teha juhtumist oluline õppetund, kus võime teha järgmised järeldused: