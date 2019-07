Lugeja küsib: kas eluisu on otsas, et tanklasse suitsetama ronid?! 

„Just möödunud nädalavahetusel kutsusin korrale mitut nolki, kes arvasid just tankla suitsetamiseks kõige sobivamaks kohaks olevat. Mõni sai isegi aru ja tundus tegu kahetsevat, aga üks seltskond oli ikka eriti ebameeldiv. Üks tuli sõidukist välja sülitas kõige pealt läraka auto kõrvale. Küsis sõpradelt taskurätti, aga vastust ei saanud misjärel nuuskas ebameeldival moel ilaläraka kõrvale. Edasi oli noorhärral kange häda, mida kuuldes mul korra juba hirm tekkis, et ta laseb ka loigu sinna ära. Mul olid lapsed autos, mistõttu häiris kogu see aktsioon mind veel eriti. Vennike jõudis end vist mujal kergendamas käia, sest tankla tagant tulles oli ta juba suitsu hambusse saanud. Nii ta suits suur tankiva sõbra juurde tuli. Paar korda kukkus suits tal suust maha, kuid tema jaoks ei olnud mingi probleem, et see eelnevalt tehtud ila kõrvalt omale tagasi suhu pista. Nagu eluisu oleks otsas,“ kirjeldab Lauri ebameeldivat kogemust.

„Suits kukkus veel korra maha, millele järgnes meeletu roppuste lausumine. Sel hetkel viskas mul ära. Astusin läliseja kõrvale ja palusin tal oma kõnepruuki talitseda. Ka suitsuga palusin tanklast lahkuda- viitasin hoiatustele. Mees läks eriti härga täis, aga pidutsemisest nõrgad jalad vedasid alt, mistõttu ta komistas. Õnneks sekkus ka tema sõber, kes parajast autot tankis. Kutsus tossavat sõpra korrale ja kamandas tolle autosse. Vabandas sõbra eest ja ütles, et too on muidu normaalne, aga eilne pidu olevat käest läinud,“ lahkus Lauri pärast vahejuhtumit sündmuskohalt.