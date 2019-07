TÕDE VÕI VALE? Kas suhkur võib panna tõesti vähi vohama? 

Pexels

Aga samas on teadlasi, kes siiski väidavad, et suhkur või käivitada vähi: et haigus võib saada alguse kõrgest insuliinitasemest, hormoonist, mis reguleerib glükoosi taset veres. Näiteks New Yorgi vähiuurija Lewis Cantley väidab, et tema uuringu järgi on tõenäoline, et kõrge insuliinitase võib käivitada vähi. Aga mis tõstab insuliinitaseme kõrgeks – see on suhkur.