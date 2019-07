PSÜHHOLOOG SOOVITAB: võta suvel aega, et tegeleda kuhjunud vaimsete probleemidega  

„Õnneks on üha enam vanemaid, kes teadvustavad, et jah, meil on probleem, ning jah, me vajame professionaalset nõu, et sellega hakkama saada,” räägib Confido pereterapeut ja psühholoog Triin-Ketlin Siska, kes tegeleb süvendatult laste ja noorukite psüühika-, käitumis- ja kooliga seonduvate probleemidega. Ta toob peamiste kooliga seotud probleemidena esile esinemisärevuse, grupis toimetulemise, õpioskused ja -motivatsiooni ning käitumisprobleemid klassis.