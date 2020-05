NEED EI SOBI VANANEVALE MEHELE! 22 toitu, millest peab pärast 40. sünnipäeva kindlasti loobuma!

Kui saad vanemaks, siis oled ehk märganud, et sa pole enam nii vormis ja trimmis kui varem. Mõne aja pärast mõistad, et sa ei saa enam teha kõike, millega oled harjunud, näiteks süüa nagu nooremana.

Vanusega ainevahetus aeglustub ja sulle võib hakata tunduma, et ka trenn on muutunud mõttetuks ega aita enam vormis püsida. Viga on sageli harjumustes. Me oleme harjunud eluaeg sööma samu toite ja kunagi ju tundus, et need ei mõjunud kehale kuidagi halvasti. Aga pärast 40. sünnipäeva on aeg vanad harjumused üle vaadata ja loobuda halbadest söömiskommetest.

Siin on mõned toidud, mida vananev, üle 40aastane mees peaks vältima.