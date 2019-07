Laulu- ja tantsupeolised annetasid vähihaigete toetuseks üle 40 kilogrammi sularaha 

„Suur tänu kõikidele headele annetajale, südikatele fondi vabatahtlikele ja peo korraldajatele. Eesti inimeste ühtsus, heatahtlikkus ja osavõtlikkus ületas taas kõik ootused. Kogutud annetustest saame kinkida lootuse ja elamise võimaluse mitmele inimesele. Aga olulisemgi on kordumatu emotsioon, mille peolt kaasa võtsime - siiras lapselik rõõm Eesti inimeste üle, kes hoiavad raskustes kokku: nii rahvana, kui ka kasvõi üheainsa vähihaige elu nimel,” ütleb Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu.

Vahvad laulu- ja tantsulapsed annetasid abivajajate heaks oma taskuraha: näiteks üks väike tüdruk palus oma pangakaardilt võtta 13 senti - kõik, mis tal hetkel oli. Teisele lapsele oli ema andnud 5 eurot taskuraha, mille eest võis ta osta ükskõik mida: aga ta otsustas, et ei osta mitte midagi, vaid teeb hoopis annetuse. Fondile kingiti raamatuid, kudumeid ja jäätist. Üks tuntud ettevõtja annetas pangakaardiga 500 eurot.

Sai ka nalja: üks proua Norrast arvas, et fondi annetuskast on “sularahaautomaat”: ta annetas pangakaardiga 50 eurot ja jäi siis meilt vastu sularaha ootama. "Kui selgus, et kogume hoopis annetusi, läks kõigil väga lõbusaks: mõistev proua sai meilt oma 50 eurot tagasi ja tegi siiski ka päris annetuse,” lisab Tänavsuu.