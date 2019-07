Uudised Kakaproovi abil on nüüd võimalik hinnata oma toitumist Ohtuleht.ee , täna, 12:25 Jaga: M

Milan Vasicek / Vida Press

Uue arendatud teenuse abil saavad inimesed teha mikrobioomi uuringu, mis kirjeldab mikroobide koosseisu sooles ja annab soovitusi toitumise korrigeerimiseks. Teenuse on välja töötanud Eesti teadlased ja uuringu aluseks enam kui 300 eestlase kakaproov.Teenust hakkab osutama meditsiinilabor SYNLAB Eest koostöös Toidu- ja Fermentatsiooni-tehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) teadlastega, kes on inimese soolestiku mikrobioomi ehk inimese sooles elava bakterikoosluse uurimisega süsteemselt tegelenud juba alates 2012. aastast. „Enamik inimesega seotud mikroobe asuvad soolestikus ja on selge, et nende mõju tervisele on raske alahinnata. Mitmekesine mikroobikooslus on immuunsüsteemi üks olulisemaid kaitsemehhanisme. Mikrobioomi koosluse tundmine aitab paremini mõista seedeprobleemide tagamaid ja teha targemaid toiduvalikuid," loetleb TFTAKi mikrobioomiteadlane Kaarel Adamberg põhjuseid, miks kakaproovil põhinev uuring igale oma tervisest hoolivale inimesele vajalik on.„Kuigi mikrob