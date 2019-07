Perearst Marje Oona: toidulisand ei asenda tervislikke eluviise 

Perearsti sõnul hakkab kaalu kogunemine avaldama mõju südame tegevusele, liigestele, sellele, kas meie kõhunääre saab veresuhkru taseme hoidmisega hakkama. Ülekaalulisust on liiga palju ja seda ei lahenda ära ükski toidulisand, kui meie eluviis on ühes või teises punktis problemaatiline.

"Need kogused, mida me saame toidulisandiga endale sisse võtta, on ebanormaalselt suured," lisas Oona, et need võivad hakata avaldama hoopiski kahjulikku mõju. Vajalikud toitained tuleks saada kätte pigem toidust ja olla toidulisandite kasutamisel pigem ettevaatlik, vahendab portaal Novaator.