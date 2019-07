Hea nõu Doktor Vassiljev annab nõu: miks on säärtes krambid ja kuidas kasutada Viagrat? Viktor Vassiljev , täna, 15:20 Jaga: M

Huvitav, miks küll inimesed, kes ennast kõiksugu soodaga ravivad, pöörduvad selles asjas nõu saamiseks ametliku meditsiini poole. Oleks nagu loogiline, et sellepärast alternatiivseid imevahendeid kasutavadki, et tavameditsiini ei usu. Tegelikult ikkagi hea, et küsivad, enne kui hilja.