SÜÜFILISE TAGASITULEK: Eesti on priimuste seas, aga haigestumisi on aina rohkem 

Euroopa haigusennetuse ja kontrolli keskuse (ECDC) värske raport maalib üsna õnnetu pildi: vahemikus 2007-2017 registreeriti Euroopas üle 260 000 süüfilise juhtumi. Alates arvepidamise algusest oli 2017 kõige haigem aasta, sest statistikasse läks kirja 33 202 süüfilisse haigestunut.

Mullu oli eestlaste tervis veelgi parem: 100 000 elaniku kohta registreeriti 1,8 süüfilise juhtumit. Tänavu on enamvähem sama piirini (1,6) jõutud aga juba kuue kuuga. Sama õnnetu seis on ka gonokokknakkuse ehk tripperiga – mullune tase ehk 3,7 juhtumit 100 000 elaniku kohta on juba käes. Vaid klamüüdia püsib seksuaalhaigustest varasemas rütmis (2017: 86,6, 2018: 74,7, 2019 esimene poolaasta: 39,4).

„Haigestumise vähenemise trend jätkus ka 2018. aastal, aga 2019 on toimunud haigestumise kasv, eriti süüfilise ja gonokokknakkuse puhul,“ kommenteeris numbreid terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Jevgenia Epštein.

„Klamüüdiahaigustesse haigestumises on Eestis keskmiste seas, süüfilise ja gonokokknakkuse puhul on Eesti Euroopa keskmisest palju madalam,“ sõnas Epštein, kuid põhjustesse ei laskunud. „Tegemist võib olla nii madala haigestumise näitajaga, kui ka puuduliku registreerimisega.“

ECDC raporti järgi on suurimad süüfilise levitajad homo- ja biseksuaalsed mehed – 67 protsenti kõigist haigusjuhtudest. Põhjus on vähenenud HIV-riskis, mistõttu kasutatakse harrastatakse vähem turvaseksi. „Et seda trendi ümber pöörata, peame julgustama inimesi juhu- ja uute partneritega kondoome järjepidevalt kasutama,“ sõnas ECDC suguhaiguste ekspert Andrew Amato-Gauci Reutersile.