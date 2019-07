Millistele ravimitele kulub haigekassal kõige rohkem ja mitu Annabelile vajalikku ravimit saaks selle eest osta? 

Kuna eestlaste seas on endiselt suurimaks haudaviijaks südame- ja veresoonkonna haigused, siis ei tule ilmselt ka üllatusena, et kõige rohkem hüvitab haigekassa just selle valdkonnaga seotud ravimit. „2018. aastal kulus kõige enam raha soodusravimite nimekirjas oleva Xarelto hüvitamiseks. Summa oli 5,77 miljonit eurot ja ravimit kasutas kokku 19577 inimest,“ sõnas Evelin Trink haigekassast. „Xarelto on antikoagulant, mis aitab ennetada trombide teket ja seda kasutatakse näiteks südame rütmihäirete korral insuldi ennetamiseks.“