Vaktsineerimine leetrite vastu on langenud kriitilisele tasemele, haigus, mis kuulus möödaniku mälestiste hulka, on saavutanud plahvatusliku kasvu, nüüd siis propageeritakse lehtedes kaitsesüstimist ka täiskasvanutele, vaktsiin on Eestis samahästi kui otsas ja otsitakse raha, et osta uus ports.