Kartul kurnab keskkonda vähem kui pasta ja riis - ega aja sind rasva! 

Soome põllumajandustootjate ja metsaomanike keskliidu esindaja Antti Lavonen kinnitab, et kartulikasvatuse veekulu ning süsiniku jalajälg on väiksed, iseäranis riisikasvatusega võrreldes. "Väike süsiniku jalajälg kõneleb sellest, et toodetud saak on võrreldes kulutatud energiaga suur," seletab ta.

Soome tervise- ja heaoluinstituudi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) teadlane Susanna Raulio toonitab, et uurimused, mille väitel kartul soodustab ülekaalulisust, on pärit peamiselt USAst. Tema sõnul on uurimusi osalt väärtõlgendatud. "Ameerikas ei pruugita kartulit üldiselt harilikul kujul, vaid seal süüakse friikartuleid. Need sisaldavad palju rasva, nii et paksuks tegevus on seotud kartuli kasutusviisiga."

Raulio kinnitab, et keedetud kartul seljatab energiatiheduse poolest teised süsivesikurohked praelisandid keeduriisi ja pasta. Energiatihedus näitab, kui palju toiduaines energiaühiku kohta toitaineid leidub. Kartulist saab rohkem toitaineid ja vähem energiat kui riisist või pastast, nii et jutt, et kartul teeb paksuks, ei vasta tõele. "Me vajame oma menüüsse häid süsivesikuid, milles toitained on alles."