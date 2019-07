DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui kuklas on valu ja tuharalihases kramp? 

Telegramm oli kiire vahend lühisõnumiteks. Kiirtelegramm oli veel kiirem. Aga telefoni pidi minu noorpõlves kümme aastat järjekorras ootama, et saaks koju sisse seatud, sellest ei osanud undki näha, et võiks taskus kaasas kanda. No ja linnade vahel tuli tellida kaugekõne. Kui endal telefoni kodus polnud, siis pidi minema telefonikeskjaama ja ootama tükk aega, enne kui välja hõigati, et Viljandi palun kolmandasse kabiini. Oli elu mõistlik ja rahulik. Aga nüüd suhtlen mina peale telefoni ja e-maili veel messengeris, watsapis, viberis, snapchatis ja facebook ehk lõustaraamat on ka paras saatana sigitis, ja muidugi tuleb igalt poolt terviseküsimusi. Kusjuures kõik on kiired suhtlusvahendid ja otse loomulikult eeldatakse ka kiiret vastust, sest arvatakse, et ega minulgi pole paremat teha kui eladagi arvutis ja mobiilis.