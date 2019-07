DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha liigse higistamise ja kilpnäärmel olevate sõlmede puhul?  

Tänapäeval on rasva siirdamine kohast, kus seda palju, teise kohta, kus oleks justkui puudu, üsna lihtne protseduur. Keeruline on selleks raha leida. Aga et kergelt ülekaalus inimene palavust halvemini kannataks, see pole päris tõsi. Rasvakiht on suurepärane soojusisolaator, kaitseb nii külma kui kuuma eest. Kõhnal kõrendil on hoopis suurem võimalus saada päikesepiste.