KASULIKUD KAUNVILJAD: söö ube, herneid ja läätsi vähemalt kolm korda nädalas 

Kaunviljad ehk erinevad oad, herned ja läätsed on ühed mitmekülgsemad köögiviljad, mis võiksid toitumispetsialistide arvamuse järgi olla igal inimesel toidulaual vähemalt kolm korda nädalas. Uuringutega on leitud, et kui sa sööd korrapäraselt kaunvilju, saad ennetada mitmeid tervisemuresid.