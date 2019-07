INIMESE PARIM TERAPEUT! 4 olulist asja, mida koer mõistab juba sinu näoilmest 

Tal on sünnipärane vajadus mõista, mida sa tahad. Sellepärast ta vaatabki kogu aeg sinu poole. Kui õhtul jalutades tuleb vastu inimene, keda sa kardad ja vaatad ebalevalt, tunneb ka koer end ohustatuna ja hakkab vastavalt käituma. Kui lähened võõrale naerusuiselt, matkib koer sind ja suhtub võõrasse paremini.

Foto: Pexels

Koer oskab sinu ilme järgi üllatavalt täpselt tõlgendada, kas oled kurb või rõõmus. Uurijate arvates on koer ainus loom, kes saab inimese meeleolust aru peaaegu sama hästi kui inimene ise.

Foto: Pexels

Silmside teeb õnnelikumaks nii omaniku kui koera. Ja see pole arvamus, vaid teaduslik fakt! Kui inimesel ja koeral on tihe silmside, tõuseb mõlemal meeleolu parandava hormooni oksütotsiini tase. Seega tasub oma koerale sageli silma vaadata, sest nii süveneb teie kiindumus veelgi. Aga ei tohi unustada, et võõras koer võib pidada silmsidet ohuks.