HOIDU MÜRGISTUSEST! Sinivetikatega vesi on ohtlik inimestele, aga ka koertele 

Šubina märgib, et Mereinstituudi andmetel (22.juuli seisuga) on satelliidipiltide järgi suuremad sinivetikakogumid Hiiumaa rannikust põhja pool avamerel ja võimalik, et ka Väinameres.

Sinivetikad ehk tsüanobakterid on maailmas laialt levinud – neid leidub kõikjal veekogudes ja mujal ning neil on nii vetikatele kui bakteritele iseloomulikke jooni. Selleks, et sinivetikad hakkaksid vohama, on vaja eelkõige sooja ja toitaineterikast vett ning sooje ja tuulevaikseid ilmu.