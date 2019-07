DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha peavalu ja podagraga? 

Jaanipäeval ehk suvisel pööripäeval (astronoomiliselt on küll paar päeva vahet, aga kes see teleskoobiga uurib) toovad paganad ohvriks ohtralt sigu ja õllemärjukest, ja mis usundist purjuspäi rooli kippumine ja peakat hüppamine pärit, see pole küll teada, aga loodusseadus on ka see, et kuskil on midagi palju ja mujal vastavalt vähe.