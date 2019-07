DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas kilpnäärme kasvajat peab jupikaupa lõikama ja kuidas elektromagnetlained meid mõjutavad? 

Kuna kiiritusest ja keemiaravist pole juttu, siis oletame, et tegemist on healoomuliku kasvajaga. Neid võib lõigata, võib mitte – see on kas ilu küsimus, või suurem kasvaja võib ka neelatamisel tunda anda. Aga et kilpnääre ise on eluliselt vajalik, siis loomulikult tehakse operatsioon võimalikult säästev. Seda enam, et ka operatsiooniarm võib jääda nähtavale kohale, järelikult mida väiksem, seda parem. Et kasvaja, olgu või healoomuline, võib uuesti kasvama hakata, sellepärast kutsutaksegi pärast operatsiooni regulaarselt kontrolli. Ja üldse, kõiki operatsioone tehakse võimalikult säästval viisil, võimalikult väikeste kahjudega. Mitte nii, et peavalu vastu giljotiiniga, üks kord ja igaveseks.