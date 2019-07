VÄHIRISK! Ravimifirma kutsub üle maailma tagasi ohtlikud rinnaimplantaadid 

Võimalikust seosest teatud rinnaimplantaatide ja nn rinnaimplantaadivähi ehk BIA-ALCL-i vahel hakati rääkima juba aastal 2011. Seda vähki esineb küll harva, kuid juhtumite arv kasvab. Praeguste andmete järgi on maailmas olnud 573 rinnavähilümfoomi juhtu, 33 patsienti on surnud, kirjutab CNN.

Jätkatakse ka uurimist, kas vähkirisk on seotud ainult Allergani implantaatidega või kõigi karedapinnaliste rinnaimplantaatidega.

Eestis pole teadaolevalt haigust diagnoositud, Soomes on haigus diagnoositud vähemalt kaheksal naisel.

Eesti tuntumaid plastikakirurge Peep Pree on öelnud intervjuus Õhtulehele, et rinnaimplantaadilümfoom ehk BIA-ALCL olnud plastikakirurgiamaailmas tõsine teema juba mitu aastat. Lühendi taga peitubki haiguse nimetus - Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma. Teema läks kuumaks aastal 2017, kui üle maailma lõid häirekella Ameerika plastikakirurgid. Kõige esimesena tõid Pree sõnul probleemi välja tegelikult austraallased.