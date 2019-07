ÄRA LASE PÕLETIKUL TEKKIDA! Suvine meelespea läätsekandjatele 

„Suvel ja puhkuse ajal vahetatakse päikeseprille, optilisi prille ja kontaktläätsesid sagedamini kui näiteks tööajal, sest vajadused on erinevad – samas ei ole puhkusepaikades alati tingimusi, et vahetada läätsesid puhaste kätega ja see loob kõrgendatud riski silmainfektsioonideks,“ selgitas Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari.

Suvel, aga ka muul ajal on silmadele kõige mugavamad ja turvalisemad ühekordsed päevased läätsed, mis ei vaja hooldust. „Neid ei pea säilitama konteineris ja pärast eemaldamist saab need kohe ära visata. Kontaktläätsede kasuks räägib ka võimalus kanda suurte klaasidega isikupäraseid päikeseprille, kuhu sageli pole võimalik panna optilisi päikeseprilliklaase,“ sõnas Väljari. Samas on optilised päikeseprillid väga hea alternatiiv läätsedekandjatele, et anda silmadele puhkust.

Kuidas leida sobilikud läätsed?

„Läätsede valimist peab kindlasti alustama optometristi külastusega, kes selgitab välja, millised kontaktläätsed silma sobivad. Ta hindab ka silmade tervislikku seisundit - kas inimene saab üldse kontaktläätsi kanda ja kui, siis milliseid,“ selgitas optometrist. Ta lisas, et läätsede parameetriteks on läätse diameeter ja baaskumerus, mis on inimestel erinevad. Silmad peavad olema terved ehk ei tohi olla silmapõletikku, silmade kuivust jms.

Kui silmadega on kõik on korras ja läätsede parameetrid saadud, siis võib hakata läätsi valima. „Kui optikakaupluses puuduvad sobilikud kontaktläätsed, siis võib tellida neid ka mujalt või e-poodidest, arvestades optometristilt saadud silmade eripära arvestavaid parameetreid, kuid peab kindlasti arvestama, et läätsede materjal ja paksus võivad olla erinevad ja need ei pruugi nii mugavad silmas tunduda, kui need, mida prooviti visiidil,“ kinnitas Väljari.

