MUUST ENAM EI MÕTLEGI? Need neli küsimust paljastavad, et oled seksisõltuvuse küüsis

Seksiterapeutide arvates on hea mõõdupuu see, kui palju aega sinu argielust võtab seks, eneserahuldamine või seksipartneri otsimine. Kui need täidavad päevast juba häirivalt suure osa, peaksid olukorraga tegelema ja pidurit tõmbama. Kui tundub, et sa ei suuda enam ise olukorda kontrollida, tasub otsida abi teraapiast.