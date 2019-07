Võõra toidu kartus võib suurendada elustiilihaiguste riski 

Söömine paistab olevat ülimalt lihtne. Avad suu, pistad sinna toidu, närid läbi ja neelad alla. Kuid tegelikult on söömine uskumatult keerukas protsess, mis võib paljudele inimestele katsumusi valmistada, kirjutab veebikülg Exploring Your Mind.

Tõrksus uute toitudega tutvumisel on meile kaasa antud. See on ühine kõigile omnivooridele. Tegu on kaasasündinud reaktsiooniga, mille eesmärk on kaitsta meid potentsiaalsete ohtude eest. Looduslikus keskkonnas võivad ju paljud toiduained mürgised olla. Seega on võõra söögipoolisega kohtumisel meie esimene reageering ettevaatus, kirjutab Exploring Your Mind. Eelistame süüa tuttavaid toite ning uudsed toiduained tunduvad turvalised alles siis, kui oleme neid paar korda mekkinud.

Toidutõrksust tekitab ka harjumatu maitse. Meie keel tunneb nelja põhimaitset: soolast, mõru, haput ja magusat. Teadlased on leidnud, et beebid eelistavad loomuldasa magusat ja soolast. Lapsed võiksid oksendamiseni kommi ja kartulikrõpse süüa. Maitsetega harjumine algab tegelikult juba enne sündi. On leitud, et imikud eelistavad teatud maike, mida nende ema rasedana süüa eelistas. Uusi maitseid õpivad beebid ka imetamise kaudu – mõned maitsevärvingud kanduvad rinnapiima. Seetõttu saame juba maast madalast esimesed maitseõppetunnid.

Toiduneofoobia on reeglina pärilik

Toiduneofoobia on lastele omane kahes kriitilise tähtsusega faasis: rinnast võõrutamisel ja iseseisvalt sööma hakkamisel. Esimesel puhul aitab ema oma maimukesel uute toitude võõrastamisest üle saada. Laps tunneb end kaitstuna ning usaldab teda. Probleemne iga jõuab kätte umbes aasta ja kolme kuu vanuses, kui võsuke hakkab iseseisvuma ja iseloomu ilmutama. Selles ajajärgus on paljud lapsed veendunud, et uuel toidul on ebameeldiv maitse. Mõni keeldub suhu pistmast lihakraami, mõni uusi marju. Mõni eelistab keedetud toidule toorest või vastupidi. Magusaid maitseid eelistatakse hapudele ja mõrudele.

Uurimused on näidanud, et lapse toitumiseelistustele avaldab suurt mõju ema-isa hoiak tema käitumise suhtes. Ei tohi unustada, et ka vanematel on iga toidu kohta, mida nad oma lapsele pakuvad, eelarvamused. Kui tõmmata järeltulijale maitsvad road menüüst maha, tekib nende vastu iseäranis suur himu. Uusi toiduaineid tasub pakkuda mänguliselt ja meeldivas keskkonnas, et nendega seostuksid head emotsioonid. Kandke hoolt, et lapsel oleks kõht tühi, aga et ta poleks siiski ülemäära näljane, soovitab veebikülg Parenting Science. Uusi maitseid tasub vanadega miksida, siis ei tundu need nii võõrad.