JOO LIIGSED KILOD ÄRA! Mis aitab alla võtta ja mis keerab dieedi kihva? 

Roheline tee on suurepärane valik, kui otsid väikest energiasüsti. Mitte ainult sellepärast, et roheline tee ei sisalda kaloreid, vaid arvatakse, et see tõhustab ka kaloripõletust. Selle põhjuseks arvatakse olevat rohelises tees sisalduvad katehhiinid. Jooma peaks vähemalt kaks tassi päevas.