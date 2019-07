MAAILM ON HULLUKS LÄINUD? Lapsi õpetatakse vanaema musist keelduma 

Kuid paljud lapsevanemad on netikommenteerides programmi tümitanud. Mõned nimetavad seda tobedaks. "Maailm on hulluks läinud," ahastab üks kommentaator. "Meie pere kallistab, palvetab üheskoos ja armastab üksteist. See plaan on Saatana järjekordne trikk hävitada Jumala ettekujutus armastavast perest," on üks mees Daily Mirrori teatel kommentaaris kirjutanud.

Kuid Austraalia lastepedagoog Margie Buttriss seletab: "Me räägime olukordadest, nagu näiteks see, kui vanaema tahab last sülle kahmata ja ülevoolavalt musitada. [Räägime sellest,] mida laps teha võib, kui ta seda [musitamist] ei soovi. Ta võib lugupidavalt öelda: "Tänan, ei, vanaema, teeme parem kalli.""

Mirror meenutab, et hiljuti põhjustas poleemikat Austraalia seksuaalpedagoogi Deanne Carsoni soovitus, et beebilt tuleks enne mähkmevahetust luba küsida - nii harjuvat laps maast madalast teadmisega, et tal on oma keha üle otsustusõigus. "Muidugi ei vasta beebi: "Jah, emme, see [mähkmevahetus] on lahe, see meeldiks mulle hirmsasti." Aga kui teha [küsimuse järel] paus ja oodata [lapse] kehakeelt ja silmsidet, siis annad lapsele teada, et tema reageering on oluline," rääkis Carson USA telekanali ABC intervjuus.