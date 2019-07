HEA AEG PAARISUHET PARANDADA: tee suvel neid asju iga päev mitu korda!  

Vahel pole ootustel seost reaalsusega – võib juhtuda, et partnerilt ja ja puhkuselt oodatakse rohkem, kui on võimalik. Uues suhtes ootab inimene kõike seda, mis tal enne puudu oli, loodatakse, et see viib mured ja ravib minevikuhaavad. Vanas paarisuhtes soovitakse puhkuse ajal korda saada kõik see, mis 11 kuuga valesti tehti või tegemata jäeti, öeldi või ütlemata jäeti.