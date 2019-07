Uurimus: iga neljas toidukuller tunnistab kunde toidu maitsmist! 

US Foodi värske raporti teatel on suur tõenäosus, et saad toidukullerilt roa, mille kallal ta on eelnevalt maiustanud. 28% toidukullerina töötanud inimesi tunnistas küsitluses, et on tellimusest manti võtnud. Paljudele ei peaks see üllatusena tulema: 21% küsitletud kundedest ütles, et on kullerit toidu maitsmises kahtlustanud.