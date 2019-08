IMETAMISNÕUSTAJA: rinnaga toitmisel on tähtis ka isa toetus ja lähedus 

Isade roll on muutunud. Nad ei ole pelgalt pere majandusliku poole kindlustajad või käepärased lapsehoidjad, kui ema on lapsest eemal. Moodsad isad on emadega võrdsed lapsevanemad, kes toetavad kaasasid juba lapseootuse ajal. Koos külastatakse ämmaemandat või osaletakse aktiivselt perekooli loengutes. Tavapäraseks on saanud isade juuresolek lapse sünnil.