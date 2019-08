KAS OLED SÕLTLANE? 10 üllatavat asja, mis võivad sind täielikult konksu otsa võtta 

Sõltuvus algab, nagu võtaksid valu vastu valuvaigistit, kuid mõne aja pärast ei suuda sa enam teatud tegevuseta elada.

Kas ostlemis- või nutitelefonisõltuvus on samad kui alkoholi- või narkosõltuvus? Selles pole spetsialistid ühel meelel, kuid on teada, et need mõjutavad aju paljuski samal moel.

Siin on 10 asja, mis võivad inimese kergesti konksu otsa võtta.

Kofeiin

Kas vajad hommikul kindlasti kofeiinilaksu? Kohvijoomine ei tähenda tingimata sõltuvust, aga kui soovid seda vähendada, võib see tekitada ärevust ja sind võib tabada ka tugev peavalu. Need on ärajäämanähud.

Foto: Pexels

Nutitelefon