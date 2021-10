KONTROLL HAKKAB JUBA KADUMA? 10 üllatavat asja, millest võid kergesti sõltuvusse jääda 

Sõltuvus algab, nagu võtaksid valu vastu valuvaigistit, kuid mõne aja pärast ei suuda sa enam teatud tegevuseta elada. Kas ostlemis- või nutitelefonisõltuvus on samad kui alkoholi- või narkosõltuvus? Selles pole spetsialistid ühel meelel, kuid on teada, et need mõjutavad aju paljuski samal moel.