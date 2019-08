MIKS TE EI RÄÄGI LASTELE OHTUDEST? Vaata pilte, kuidas õudseks võivad geellakk ja -küüned muuta nende käed! 

Viimasel ajal on meie poole konsultatsiooni pöördunud mitmed noored vanuses 14–17, annab ilusalongi Lootos teada sotsiaalmeedias. Kõigil on sarnane mure, midagi on halvasti nende küüntega. Kõigil üks näitaja – küüntel on olnud kunstmaterjal ehk geelküüned, geellakk.

See halb, mis on olnud nende küüntega, on küünekahjustused - alates küünekihtide kergematest kahjustustest kuni küünte lahtilöömiseni.

Sellises vanuses lapse küüs on pehmem ja vigastused on kerged tekkima. Neile ei saa panna kunstmaterjali, isegi mitte siis, kui tegu on lühikese küünega.

Kõik, mis on kunst, nõuab hoolt ja kohtlemist, nagu tegu oleks väikse lemmikloomaga. Selleks ei ole valmis veel selles vanuses lapsed, kes naljaviluks puu otsa ronivad, koolis pallimänge mängivad ja üksteisega tänavatel tõuklevad. Nad jõuavad seda kõike teha tulevikus.

Tõsisemad küünekahjustused, mis selles vanuses tulevad ÜLIkergesti, ei pruugi taastuda. See tähendab seda, et tulevikus võib olla küüs kole, ebatasase pinnaga, lahtine, värvi muutnud jne, jne. Põhjus häbenemiseks terveks eluks.

Laste küüned on niivõrd õrnad, et piisab kergest müksust, survest pikale küünele, et see saaks kahjustatud. Ka kasvades muutub kunstküüne raskustasakaal, mis võib seda õrna küünt kahjustada.