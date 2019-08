HANNES HERMAKÜLA SOOVITAB: 6 nõuannet naisele, kelle mees hakkab äkki intensiivselt sportima 

Kuidas olla aga kindel, et valitud spordiala, distants ja sellega kaasnev füüsiline koormus on tervisega kooskõlas? Lihtne võimalus kontrollida tervist ja organismi valmisolekut treeninguteks on vereanalüüsid.

Spordivigastused, ületreenimine ja väsimus võivad vaevata nii pühendunud sportlasi kui ka äsja alustanud entusiaste. Meditsiinilabori SYNLAB laboriarsti dr Anneli Raave-Sepa sõnul peaks tark sportlane, nii tipptasemel kui harrastaja, oma tervislikule seisundile regulaarselt tähelepanu pöörama.

„Treeningutega liialdamine ja vale toitumine ei võimalda kehal füüsilisest koormusest taastuda. Nii võib sooritusvõime väheneda ja vigastused on kergemad tulema,” hoiatab arst.

“Vereanalüüsid on olulised nii seni kehaliselt väheaktiivsetel, alles sportimisega alustajatel kui ka regulaarselt spordiga tegelejatel,” räägib dr Raave-Sepp. Vereanalüüsid võimaldavad hinnata sportlase või harrastaja organismi hetkeseisu, mille alusel saab sportimist või toitumist kohe korrigeerida ning kahjustusi ennetada.

Näiteks jooksjatel on tihti mureks rauapuudus, mis mõjutab ka hemoglobiini. Madal hemoglobiin omakorda tähendab, et väsimus tekib kiiremini ja jaksu on vähem. Kui hemogramm või rauavaru näitav ferritiin peaks probleemile viitama, tuleb lisada menüüsse rauarikkaid toite, olulise puuduse korral aga tarvitada rauapreparaati.

Kui lihastöö markerid kreatiini kinaas ja ASAT on normist kõrgemad, on sageli põhjus lihaste ülekoormuses – see on tihti jõusaaliharrastajate probleem. Ülekoormusest aitab jagu saada piisav taastumine, st puhkepäevad treeningute vahel või väiksema koormuse ehk aeglase pulsiga aeroobsed treeningud. Samuti on sportijaile eriti oluline D-vitamiin, mõjutades koordinatsiooni, lihasjõudlust ja sooritusvõimet. Meie laiuskraadil on D-vitamiini puudus suhteliselt tavaline, aga liiga kõrge taseme korral on vaevused samad nagu D-vitamiini puudusegi korral - sagedamini esineb lihaspõletikke, sporditulemused ei parane ja võib olla probleeme taastumisega.