PANE KELL TERVISE HEAKS TÖÖLE! Mis aitab rohkem liikuda, kaalust alla võtta või sportida?  

Nutikell pigem tehnohuvilisele kui tõsisele sportlasele

Nutikell sisaldab tavaliselt samu funktsioone mis aktiivsusmonitorgi, aga liikumise edendamine ei ole enamasti nutikella põhieesmärk. Nutikell toimib pigem telefoni pikendusena, kus kella kaudu saab sõnumeid vastu võtta, kalendriteavitusi saada, telefonist tulevat muusikat juhtida. Nutikell on pigem mõeldud tehnoloogiahuvilistele inimestele kui tõsistele sportlastele, aga tervisesportlasele täidab see pea kõik vajadused ära. Nii nagu aktiivsusmonitorgi, võib nutikell tuletada meelde, et aeg on arvuti tagant tõusta, vett juua ja väike jalutuskäik teha.

Enamasti on nutikell aktiivsusmonitorist stiilsema välimusega ning sobib igasuguse riietusega, ka ülikonna ja kostüümiga. Seade on pidevalt ühenduses telefoniga. Kallimate nutikelladega on võimalik telefoni asemel kõnesid vastu võtta ning osad kellad on ise SIM-kaardi valmidusega ega vaja üldse telefoni kõrvale.

Igale alale oma spordikell

Kui on tõsine soov eesmärgipäraselt sporti teha ja treeninguid jälgida, on ainus õige lahendus spordikell. Spordikellal on kõik aktiivsusmonitori funktsioonid, aga lisatud on erinevad lugejad ja andurid, mida sportimiseks vaja läheb.

Spordikella puhul tasub jälgida, kas sellele on sisse ehitatud GPS seade või kasutab kell telefoni GPSi. Viimane variant koormab telefoni akut ja eeldab, et sportides on telefon kaasas. Üldjuhul on kella sisseehitatud GPS-seade täpsem ja võimaldab sportlastel kilomeetrite arvu ja teekonda selgemalt jälgida ja hiljem analüüsida.

Spordikell valitakse tavaliselt vastavalt spordialale või –aladele, mida harrastatakse. Näiteks ujuja võiks leida ujumiseks mõeldud kella, mis on veekindel ning mõõdab ujutud otsi ja tõmbeid. Ujumiskellad toimivad sama hästi ka jooksmise ja rattasõidu jaoks, aga mõistagi tuleb arvestada sel juhul kallima hinnaga kui seadme puhul, mis pelgalt samme loeb. Üldiselt on spordikellad pühendunud treeningute ja tervise detailsele analüüsile ehk sporti tõsiselt võtvale inimesele. Kui nädalas tehakse paar sörkjooksu või rattaringi ja kusagil võistlemas ei käida, pole spordikella vaja.