Keha SEKSUAALTERAPEUT: noortel pole enam aega seksimiseks! Sirje Maasikamäe , täna, 00:01 Jaga: M

"Mulle meeldiks, kui naised räägiksid omavahel rohkem seksist. Väga raske on kanda koormat, kui arvad, et oled ainus, kellel on probleemid," arvab seksuaalterapeut Marja Kihlström. Foto: Tiit Tamme

„Kui paljud mehed ütleksid, et nende orgasm pole üldse oluline?“ küsib hinnatud Soome seksuaalterapeut Marja Kihlström. Aga naised unustavad sageli enda. Ta soovitab naistel heita kõrvale valehäbi ning rääkida julgelt, mis neile meeldib. Ja minna siis avastusretkele!