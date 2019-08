PSÜHHIAATER JÜRI ENNET: inimesed on tasakaalust väljas 

„Kui inimesel on pidev stress, siis see hakkab kusagilt tunda andma ning stressi tuleb millegagi maha võtta,“ rääkis Ennet. Variantidena pakkus ta välja jalutuskäigu, joogaharjutused või treeningu. „Või siis on muud nipid, aga need kõik vajavad järjepidevust," rääkis Ennet.