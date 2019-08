KIHELUS JA ÄRRITUS? Nii leiad lahenduse intiimpiirkonna muredele  

Intiimpiirkonda on vaja puhastada õrnalt ning selleks on looduslikke ja kaitsvaid koostisaineid sisaldavad intiimpesuvahendid, mis enamasti sisaldavad ka piimhapet.

Need puhastavad õrnalt ja neutraliseerivad ebameeldivaid lõhnu. Samuti hoiavad need naha happelist kaitsekihti, mis on vajalik põletike ennetamiseks. Kui happeline kaitsekiht kahjustub, muutub nahk tavalisest tundlikumaks, tekivad ärritusnähud ja haigustekitajatel on lihtne organismi tungida.

Vaagnapõhjalihaste treening on oluline igas eas naistele! Eriti tähtis on see sünnitusjärgsel perioodil. Vaagnapõhjalihased toetavad emakat ja siseelundkonda, need on justkui kehatüve vundament. Regulaarselt vaagnapõhjalihaste harjutusi tehes saab parandada uriinipidamist ning ennetada uriinipidamatust ja naissuguelundite allavajumist. Lisaks kõigele võib vaagnapõhjalihaste treenimine parandada ka seksuaalelu.